Выручка и прибыль TSMC во втором квартале существенно сократились

Сегодня, 20 июля, крупнейший в мире производитель чипов тайваньская компания TSMC сообщила, что по итогам второго квартала ее выручка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 10%, до 481 млрд тайваньских долларов ($15,7 млрд), а чистая прибыль — на 23%, до 182 млрд тайваньских долларов ($5,85 млрд). Квартальная прибыль TSMC снизилась впервые за четыре года. Впрочем, эти показатели все равно оказались чуть выше прогнозов аналитиков, опрошенных Refinitiv, ожидавших выручку $15,4 млрд, а прибыль $5,35 млрд.

Компания объяснила снижение показателей макроэкономической неопределенностью, негативно повлиявшей на спрос в таких отраслях, как производство смартфонов и автомобилей, потребляющих значительные объемы полупроводников. Исходя из этих объяснений, компания снизила на 10% собственный прогноз по продажам по итогам всего 2023 года. Некоторые аналитики предположили, что TSMC пострадала от циклического замедления спроса в отраслях, к которым привязан бизнес: в начале текущего года после резкого роста продаж смартфонов в условиях пандемии и прошлогоднего взрывного спроса на чипы для автопрома произошла определенная коррекция на этих рынках — что и сказалось на конкретной компании TSMC.

Вчера, 19 июля, крупнейший в мире производитель литографического оборудования для выпуска микрочипов нидерландская компания АSML сообщила, что во втором квартале ее прибыль выросла на 37,6%. Европейская компания также пересмотрела собственный прогноз по росту продаж в текущем году в сторону повышения — с 25% до 30% — с учетом более высокого спроса на чипы для устройств с применением искусственного интеллекта.

Что касается TSMC, то эксперты предполагают, что важный для тайваньской компании рынок смартфонов может восстановиться в ближайшее время. В интервью телеканалу CNBC аналитик Canalys Ли Сюань Чу отметил, что «на рынке смартфонов прослеживаются сигналы восстановления после снижения в течение шести кварталов подряд. Складские запасы смартфонов начинают сокращаться по мере того, как производители освобождают место для более новых моделей».

Евгений Хвостик