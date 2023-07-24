Суд отменил приговор бывшему министру транспорта Вадиму Власову

Нижегородский областной суд отменил приговор Советского районного суда, вынесенный бывшему главе минтранса Вадиму Власову. В феврале его осудили на четыре года за злоупотребление полномочиями. Также отменен приговор второму фигуранту, экс-директору госучреждения «Главное управление автодорог» (ГУАД) Денису Цветкову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По решению суда дело будет направлено на новое рассмотрение в райсуд. Вадим Власов будет освобожден из СИЗО под подписку о невыезде.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее Советский суд пришел к выводу, что в 2018 году на организованных ГУАД торгах по содержанию дорог одних участников отсеивали в пользу других под предлогом якобы недостоверных банковских гарантий. Денис Цветков дал показания, что делал это под давлением министра, Вадим Власов отрицал, что он давали какие либо указания, касавшиеся проведения аукционов.

Роман Рыскаль