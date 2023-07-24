Суд отменил приговор бывшему министру транспорта Вадиму Власову

Нижегородский областной суд отменил приговор Советского районного суда, вынесенный бывшему главе минтранса Вадиму Власову. В феврале его осудили на четыре года за злоупотребление полномочиями. Также отменен приговор второму фигуранту, экс-директору госучреждения «Главное управление автодорог» (ГУАД) Денису Цветкову.
Бывший министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По решению суда дело будет направлено на новое рассмотрение в райсуд. Вадим Власов будет освобожден из СИЗО под подписку о невыезде.
Как писал «Ъ-Приволжье», ранее Советский суд пришел к выводу, что в 2018 году на организованных ГУАД торгах по содержанию дорог одних участников отсеивали в пользу других под предлогом якобы недостоверных банковских гарантий. Денис Цветков дал показания, что делал это под давлением министра, Вадим Власов отрицал, что он давали какие либо указания, касавшиеся проведения аукционов.