Главные новости к утру 24 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 4:00 беспилотники ударили по двум нежилым зданиям. Минобороны уточнило, что два БПЛА были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение. Первый беспилотник упал на Комсомольском проспекте, второй попал в высотное здание бизнес-центра на улице Лихачева. Пострадавших нет.

Президент России Владимир Путин написал статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Он обозначил ключевые направления российско-африканских отношений в преддверии совместных мероприятий, заявил о желании поддерживать экономические связи с Африкой.

Футбольный клуб «Зенит» договорился с саудовским «Аль-Хилялем» о продаже бразильца Малкома за €60 млн. Это рекордная сумма для российского футбола. Подробнее.

Как узнал «Ъ», дочерняя компания «Росатома» «Рэнера», которая строит гигафабрику в Калининграде, инвестировала 6,2 млрд руб. в АО «Кама», разработчика электромобиля «Атом». В результате доля «Рэнеры», по данным «Ъ», могла составить около 23%.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что обучение украинских пилотов управлению истребителями американского производства F-16 начнется в августе.

Как выяснил «Ъ», минимум пять российских авиакомпаний получили разрешения на страховое урегулирование с западными владельцами самолетов. Минтранс пока не определил критерии получения 300 млрд руб. из ФНБ, которые правительство планировало направить на выкуп самолетов. Из этой суммы треть, по данным «Ъ», уже потрачена на нужды «Аэрофлота».

СКР возбудил уголовное дело по факту «обстрела группы российских журналистов» в Запорожской области 22 июля вооруженными формированиями Украины. В результате обстрела погиб журналист «РИА Новости» Ростислав Журавлев. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина его посмертно представят к медали «Доблесть и отвага».

О предстоящих 24 июля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».