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Путин написал статью о развитии отношений России и Африки

Президент России Владимир Путин написал статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Он обозначил ключевые направления отношений двух стран в преддверии совместных мероприятий, заявил о желании поддерживать экономические связи с Африкой, а также поставку зерна и удобрений.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

В статье Владимир Путин заявил о «прочных и глубоких» корнях партнерских связей России и Африки, которые особенно важны в «нынешней ситуации в мире», которая «далека от стабильности». В этих условиях, говорится в статье, Россия планирует «совместно с африканскими партнерами формировать недискриминационную повестку для сотрудничества».

На саммите Россия—Африка, который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге, планируется принять комплексную декларацию, несколько совместных заявлений, утвердить план действий форума партнерства до 2026 года. Кроме того, к подписанию готовят пакет межправительственных соглашений и меморандумов.

Президент среди прочего упомянул зерновую сделку, раскритиковав ее реализацию за невыполнение условий. «Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай»,— написал господин Путин. Россия вышла из соглашения 17 июля.

В статье глава государства также отметил, что товарооборот России со странами Африки в 2022 году достиг почти $18 млрд. При этом он отметил, что российские компании заинтересованы в еще более активном взаимодействии, включая налаживание новых транспортно-логистических цепочек, формирование валютно-финансовой системы и механизмов взаимных расчетов.

Лусине Баласян

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