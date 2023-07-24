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Коммерсантъ FM
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Глава Минобороны Украины Резников анонсировал обучение украинских пилотов на F-16 в августе

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил CNN, что обучение украинских пилотов управлению истребителями американского производства F-16 начнется в августе. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что истребители будут доставлены ВСУ в течение нескольких месяцев.

Как сообщил Алексей Резников, обучение управлению F-16 займет «как минимум шесть месяцев». Глава военного ведомства надеется, что украинские пилоты смогут использовать истребители в небе над Украиной уже к весне 2024 года.

По словам господина Резникова, обучение, скорее всего, пройдет в Дании и Нидерландах. Также он допустил проведение тренировок в Великобритании или Польше. Окончательных решений нет, детали обсуждаются, пояснил министр.

Начиная с зимы 2023 года США последовательно выступали против поставок F-16 на Украину. Так, президент США Джо Байден настаивал, что Украина не нуждается в оружии подобного типа. В мае Нидерланды совместно с Великобританией анонсировали создание международной коалиции по закупкам и поставкам истребителей Украине. Вслед за этим Белый дом объявил о готовности передать F-16.

О помощи стран Запада Украине — в публикации «Ъ» «Союзники Киева вернулись на землю».

Лусине Баласян

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