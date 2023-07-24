Лучший бомбардир чемпионата России стал самой дорогой саудовской покупкой

Лучший бомбардир прошлого чемпионата России Малком стал самым дорогим игроком, когда-либо проданным из российского чемпионата. Приобретение одного из лидеров «Зенита» обошлось саудовскому «Аль-Хилялю» в €60 млн.

В воскресенье председатель правления победителя пяти предыдущих чемпионатов России «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что петербуржский клуб продал саудовскому «Аль-Хилялю» бразильского форварда Малкома. Александр Медведев сообщил, что фиксированная сумма трансфера составила €60 млн, а «все платежи будут закончены» до завершения стартовавшего сезона. По словам Медведева, цифра является «адекватным отражением простого факта: Малком в прошлом сезоне был признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги и стал лучшим бомбардиром, забив 23 гола».

Речь идет о рекорде. Если брать исключительно продажи игроков РПЛ, то до этого самым дорогим был переход в 2016 году из того же «Зенита» в «Шанхай» соотечественника Малкома Халка. Китайский клуб заплатил за него €56 млн. Причем, если Халк пришел в «Зенит» в статусе абсолютно состоявшейся суперзвезды, то Малком, до 2019 года выступавший за «Барселону», дозрел до такого уровня именно в России.

Клубы Саудовской Аравии этим летом проводят чрезвычайно агрессивную селекционную кампанию. В ее рамках местные клубы уже приобрели более двух десятков игроков из Европы. Среди них — множество настоящих звезд вроде Карима Бензема, Нголо Канте, Роберту Фирмину, Эдуара Менди, Марцело Брозовича. При этом именно Малком возглавит список самых крупных по стоимости саудовских покупок. До сих пор на верхушке рейтинга находились два будущих его партнера по «Аль-Хилялю». Это — португалец Рубен Невеш из «Вулверхэмптона» и серб Сергей Милинкович-Савич из «Лацио». По данным Transfermarkt, они обошлись клубу в €55 млн и €40 млн.

Алексей Доспехов