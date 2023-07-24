Главные анонсы 24 июля

Премьер-министр России Михаил Мишустин отправится в турне по регионам Сибири и Дальнего Востока. С рабочей поездкой он посетит Владивосток, Улан-Удэ, Горно-Алтайск и Норильск.

Совет Госдумы соберется на заседание, посвященное вопросам повестки дня предстоящего пленарного заседания.

В Москве в здании ТАСС в 12:00 начнется пресс-конференция председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, посвященная итогам работы комитета в весеннюю сессию и планам на осеннюю сессию 2023 года. На пресс-конференции господин Аксаков расскажет о важных для развития финансового рынка законодательных инициативах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабинета министров возможности возобновления зерновой сделки.

24 июля в рамках действия 11-го пакета санкций вступает в силу запрет на доступ в европейские порты танкеров, которые осуществляют перевалку российской нефти с судна на судно, подозреваемых в нарушении условия ценового потолка.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит иск компании «Русхимальянс», совместного предприятия «Газпрома» и «Русгаздобычи», о взыскании с немецкой компании Linde более €972,3 млн и более 7,6 млрд руб. убытков в связи с расторжением контракта на строительство комплекса переработки этаносодержащего газа в Усть-Луге (Ленинградская область).

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) проведет заседание по уголовному делу в отношении пяти украинских военнопленных, обвиняемых в участии в террористической организации.

Рязанский областной суд рассмотрит жалобу на решение районного суда о возврате прокурору дела об убийстве в доме Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк».

24 июля премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выпишут из больницы после операции на сердце, врачи установили ему кардиостимулятор.

Генеральный совет Всемирной торговой организации соберется на заседание.

В Нью-Йорке пройдет пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

С 24 по 26 июля в Нигерии, Кении, ЮАР и Турции пройдет турне главы канцелярии комиссии ЦК компартии Китая по иностранным делам Ван И.

С 24 по 29 июля госсекретарь США Энтони Блинкен нанесет визиты в Австралию, Новую Зеландию и Королевство Тонга.

24 июля в Израиле, как ожидается, законодатели проголосуют за законопроект об ограничении возможностей Верховного суда по контролю над законодательной властью.

В Каире крупнейшая суданская оппозиционная коалиция — альянс «За свободу и перемены» — проведет расширенную встречу, посвященную поиску путей мирного урегулирования в Судане.

Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».