Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Индикаторы обретают национальность

Депутаты готовы урегулировать финансовую информацию

Парламентарии внесли в Госдуму законопроект, который вводит регулирование финансовых индикаторов. Раньше такую информацию участники рынка получали из иностранных информагентств. С их уходом рынок стал использовать сведения российских контрагентов, однако законодательной базы в этой области не было. Эксперты указывают, что существуют риски в части достоверности предоставляемой информации.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынкам Анатолием Аксаковым в пятницу, 21 июля, внесла законопроект о финансовых индикаторах. Как отмечается в пояснительной записке, с уходом иностранных информационных агентств (Bloomberg, Refinitiv), которые традиционно занимали эту нишу на рынке РФ, российские участники столкнулись с серьезными трудностями при получении репрезентативной информации, необходимой для заключения сделок.

После этого рынок стал использовать сведения российских поставщиков («Интерфакс», Cbonds). «Однако для создания в России современной индустрии финансовой информации необходима законодательная база, предусматривающая установление требований к деятельности администраторов финансовых индикаторов»,— сказано в пояснительной записке.

Законопроектом вводится, в частности, общее понятие финансового индикатора, а также субъект регулирования «администратор финансового индикатора». Предусматриваются требования к администраторам финансовых индикаторов, а также полномочия Банка России по контролю и надзору за их деятельностью. Также за ЦБ закрепляется полномочие по ведению единого реестра.

Если раньше компании сами определяли все, что касается деятельности по расчету и предоставлению в рынок финансовых индикаторов, то теперь, согласно законопроекту, эта деятельность перейдет под контроль ЦБ, говорит руководитель управления кредитного анализа УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Воробьев. Скорее всего, ЦБ РФ на первом этапе проведет аудит существующих методик и разработает единые правила или рекомендации для администраторов финансовых индикаторов.

В целом с уходом иностранных игроков, таких как Bloomberg, в России так или иначе вводились индексы, которые позволяли устанавливать стоимость для ценных бумаг и иных производных финансовых инструментов, а вот регулирования в этом отношении не было: кто может такие индексы/индикаторы вести, какова ответственность таких лиц — ничего не было, заметил управляющий партнер адвокатского бюро Pro’Spect Олег Бычков. «Теперь, по всей видимости, будет — для рынка и участников рынка это добавляет определенности и, на наш взгляд, какой-то стабильности, в том числе с точки зрения требований к лицам, ведущим соответствующие индикаторы/индексы»,— добавил он. Господин Бычков ожидает, что всем тем, кто сейчас соответствующие индексы/индикаторы ведет, придется привести свои документы в соответствие и, может быть, даже выделить в отдельные юридические лица администраторов таких индексов/индикаторов.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов отмечает, что это «типичный импортозамещающий закон, восполняющий уход ряда западных рейтинговых и информационных агентств». По словам эксперта, это неизбежная мера при создании системы опорных показателей и ее можно только приветствовать.

В РФ, по словам господина Воробьева, область структурных продуктов не сильно развита и потребности в большом количестве новых финансовых индикаторах нет. Тем не менее он не исключает ситуацию, что у ЦБ свой взгляд на то, как должна выглядеть система финансовых индикаторов в РФ, и регулятор может вторым этапом предложить новый подход в части расчета и предоставления в рынок финансовых индикаторов.

В целом от данных инициатив можно ожидать положительного эффекта для рынка ввиду отсутствия международных агентств, считает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов. Если говорить про риски, то они могут быть в достоверности предоставляемой информации, считает он. Однозначно говорить о рисках можно будет после первого и второго чтения, когда «в документ вносится масса изменений», заключил Олег Бычков.

Ксения Куликова, Екатерина Волкова, Максим Буйлов

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Присоединяйтесь к читателям «Ъ» — узнавайте больше, чем лежит на поверхности

Зачем регистрироваться?

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...