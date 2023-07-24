Индикаторы обретают национальность

Парламентарии внесли в Госдуму законопроект, который вводит регулирование финансовых индикаторов. Раньше такую информацию участники рынка получали из иностранных информагентств. С их уходом рынок стал использовать сведения российских контрагентов, однако законодательной базы в этой области не было. Эксперты указывают, что существуют риски в части достоверности предоставляемой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынкам Анатолием Аксаковым в пятницу, 21 июля, внесла законопроект о финансовых индикаторах. Как отмечается в пояснительной записке, с уходом иностранных информационных агентств (Bloomberg, Refinitiv), которые традиционно занимали эту нишу на рынке РФ, российские участники столкнулись с серьезными трудностями при получении репрезентативной информации, необходимой для заключения сделок.

После этого рынок стал использовать сведения российских поставщиков («Интерфакс», Cbonds). «Однако для создания в России современной индустрии финансовой информации необходима законодательная база, предусматривающая установление требований к деятельности администраторов финансовых индикаторов»,— сказано в пояснительной записке.

Законопроектом вводится, в частности, общее понятие финансового индикатора, а также субъект регулирования «администратор финансового индикатора». Предусматриваются требования к администраторам финансовых индикаторов, а также полномочия Банка России по контролю и надзору за их деятельностью. Также за ЦБ закрепляется полномочие по ведению единого реестра.

Если раньше компании сами определяли все, что касается деятельности по расчету и предоставлению в рынок финансовых индикаторов, то теперь, согласно законопроекту, эта деятельность перейдет под контроль ЦБ, говорит руководитель управления кредитного анализа УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Воробьев. Скорее всего, ЦБ РФ на первом этапе проведет аудит существующих методик и разработает единые правила или рекомендации для администраторов финансовых индикаторов.

В целом с уходом иностранных игроков, таких как Bloomberg, в России так или иначе вводились индексы, которые позволяли устанавливать стоимость для ценных бумаг и иных производных финансовых инструментов, а вот регулирования в этом отношении не было: кто может такие индексы/индикаторы вести, какова ответственность таких лиц — ничего не было, заметил управляющий партнер адвокатского бюро Pro’Spect Олег Бычков. «Теперь, по всей видимости, будет — для рынка и участников рынка это добавляет определенности и, на наш взгляд, какой-то стабильности, в том числе с точки зрения требований к лицам, ведущим соответствующие индикаторы/индексы»,— добавил он. Господин Бычков ожидает, что всем тем, кто сейчас соответствующие индексы/индикаторы ведет, придется привести свои документы в соответствие и, может быть, даже выделить в отдельные юридические лица администраторов таких индексов/индикаторов.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов отмечает, что это «типичный импортозамещающий закон, восполняющий уход ряда западных рейтинговых и информационных агентств». По словам эксперта, это неизбежная мера при создании системы опорных показателей и ее можно только приветствовать.

В РФ, по словам господина Воробьева, область структурных продуктов не сильно развита и потребности в большом количестве новых финансовых индикаторах нет. Тем не менее он не исключает ситуацию, что у ЦБ свой взгляд на то, как должна выглядеть система финансовых индикаторов в РФ, и регулятор может вторым этапом предложить новый подход в части расчета и предоставления в рынок финансовых индикаторов.

В целом от данных инициатив можно ожидать положительного эффекта для рынка ввиду отсутствия международных агентств, считает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов. Если говорить про риски, то они могут быть в достоверности предоставляемой информации, считает он. Однозначно говорить о рисках можно будет после первого и второго чтения, когда «в документ вносится масса изменений», заключил Олег Бычков.

Ксения Куликова, Екатерина Волкова, Максим Буйлов