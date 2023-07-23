Неравное дыхание

После обращения ряда российских благотворительных фондов Минпромторг готов несколько скорректировать свое предложение о запрете закупать для государственных больниц и клиник импортные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В новой версии ограничения не коснутся аппаратов, необходимых для домашнего использования пациентами с рядом редких заболеваний, в остальном же позиция министерства осталась прежней. В ее обоснование Минпромторг заявляет о рисках приостановки поставок аппаратов, комплектующих и расходников недружественными странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О готовности Минпромторга скорректировать свое предложение о запрете закупок аппаратов ИВЛ импортного производства для государственных медучреждений по итогам совещания с благотворительными организациями сообщил глава ведомства Василий Осьмаков.

Напомним, в конце июня министерство обнародовало проект постановления правительства о возможности такого запрета (см. “Ъ” от 28 июня). До этого оно несколько раз ограничивало поставки импортных аппаратов ИВЛ — с помощью закупочных механизмов «третий лишний» и «второй лишний». Как поясняли тогда в Минпромторге, дальнейший запрет позволит поддержать российских производителей медтехники. Инициатива вызвала критику ряда российских общественных организаций, в числе которых были фонды паллиативной помощи и поддержки пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями. Они обратились в Минпромторг с просьбой отозвать инициативу или, по крайней мере, не распространять ее на госзакупки портативных ИВЛ, которые необходимы пациентам на дому.

В пятницу в Минпромторге, подводя итоги встречи Василия Осьмакова с инициаторами письма, сообщили, что в новой версии под запретом окажется только стационарная техника с кодами 232870 «Аппарат ИВЛ для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых» и 232890 «Аппарат ИВЛ общего назначения для интенсивной терапии». Сейчас такую продукцию, по сообщению ведомства, выпускают семь отечественных компаний. Минпромторг планирует предусмотреть для госзаказчиков возможность индивидуальных заявок на приобретение импортных аппаратов, если ни одна из отечественных моделей не сможет соответствовать их требованиям. Необходимость отказа от импортного оборудования он объяснил рисками приостановки поставок недружественными странами, в том числе комплектующих и расходных материалов.

Как отмечает гендиректор компании «Медицинские системы и технологии» Константин Зотов, проблема с поставками действительно есть и постепенно организовать сервисное обслуживание зарубежной медтехники становится все сложнее. «Раньше была проблема из-за запрета США и ЕС на банковские трансакции из РФ, кроме того, многие запчасти, необходимые для работы медтехники, попадают в перечень изделий двойного назначения, импорт которых в РФ также запрещен. Месяц назад добавилась новая сложность — теперь на поставку или обслуживание всей американской продукции, в том числе аппаратов ИВЛ, необходимо получать лицензию Бюро промышленности и безопасности (BIS) США. Очень мало медучреждений пока подавались на эту процедуру, получили лицензию единицы»,— говорит эксперт.

В то же время, считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, даже с учетом необходимости развивать собственное производство на фоне осложнения импорта, этот процесс не должен идти в ущерб качеству техники и сказываться на пациентах. По его словам, благодаря массовым закупкам аппаратов ИВЛ в пандемию у российского здравоохранения есть запас прочности в 3–5 лет. «За это время отечественные компании должны разработать оборудование, которое не вызовет нареканий не только у министерств, но и у общественных организаций. Нужна прозрачная процедура проверки качества, иначе эта работа будет не на результат, а на отчетность»,— отметил он.

Анастасия Мануйлова