Гладков сообщил о 85 «прилетах» по белгородским населенным пунктам за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов вооруженных сил Украины по территории региона за 22 июля. Всего, по его словам, было зафиксировано 85 «прилетов» — снарядов, упавших на территории белгородских населенных пунктов. В результате этих обстрелов никто не пострадал.

В информационной сводке в Telegram-канале господин Гладков сообщил, что по селу Журавлевка было выпущено 15 снарядов, еще 2 гранаты были сброшены с беспилотников.

«Из артиллерии обстреляны села Нехотеевка и Щетиновка — зафиксировано 3 и 10 прилетов соответственно»,— добавил он.

По селу Вериговка выпущено 7 минометных снарядов, по хутору Старый — 6, по окраине села Пороз — 5, по окраине села Дроновка — 7, по окраине поселка Прилесье — 2, еще 2 бомбы были сброшены с беспилотника.

«По окраине села Репяховка выпущено 4 минометных снаряда, по территории между селами Репяховка и Графовка — 5 минометных снарядов. Также на окраине Репяховки с БПЛА сброшено одно неустановленное взрывное устройство»,— добавил господин Гладков.

В Шебекинском городском округе в селе Середа беспилотник сбросил 2 взрывных устройства. По селу Новая Таволжанка выпущено 6 артиллерийских снарядов, по хутору Марьино — 8, сообщил глава региона.

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