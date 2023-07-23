Съезд на территорию ТЦ «Времена года» открыт после происшествия с прорывом трубы с горячей водой

Московские власти открыли съезд с Кутузовского проспекта к торговому центру «Времена года» после проведения спасательных работ. Накануне, 22 июля, из-за прорыва трубы с горячей водой четыре человека погибли, 10 пострадали.

Об открытии съезда сообщил департамент транспорта в Telegram. На сайте ГУ МЧС по Москве не сообщается о результатах спасательной операции.

Четыре погибшие — сотрудницы гипермаркета «Глобус Гурмэ», который находился на минус первом этаже и в котором произошел прорыв трубы. Девять человек были госпитализированы, один отправлен на амбулаторное лечение. Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности со смертью по неосторожности более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Леонид Уварчев