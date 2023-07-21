Минздрав предложил отказаться от массовой вакцинации от коронавируса

Минздрав предложил внести изменения в свой приказ от 6 декабря 2021 года о Национальном календаре профилактических прививок. Изменения касаются коронавируса: от массовой вакцинации от этой инфекции предложено перейти к вакцинации уязвимых категорий граждан. Ревакцинацию против коронавируса предлагается проводить не ранее чем через год после предыдущей вакцинации. Вступить в силу изменения должны 1 апреля 2024 года и будут действовать до 1 марта 2030 года.

«В связи с формированием высокого уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и стабилизацией эпидемической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории РФ, целесообразно перейти от массовой вакцинации к вакцинации уязвимых категорий граждан»,— говорится в пояснительной записке.

К категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, будут относиться:

лица старше 18 лет, ранее не болевшие и/или не привитые против новой коронавирусной инфекции COVID-19;

лица в возрасте 60 лет и старше;

лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;

лица с первичными или вторичными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими/онкогематологическими заболеваниями.

Сейчас обязательной вакцинации подлежат:

Приоритет 1-го уровня:

лица в возрасте 60 лет и старше;

взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям:

работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания и многофункциональных центров;

лица, проживающие в организациях социального обслуживания;

лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;

граждане, проживающие в городах с численностью населения 1 млн и более.

Приоритет 2-го уровня:

взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям:

работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;

лица, работающие вахтовым методом;

волонтеры;

военнослужащие;

работники организаций сферы предоставления услуг.

Приоритет 3-го уровня:

государственные гражданские и муниципальные служащие;

обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет;

лица, подлежащие призыву на военную службу.

Дети от 12 до 17 лет (включительно) (вакцинация проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей (или иного законного представителя).

30 января 2020 года в связи со вспышкой эпидемии Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в области здравоохранения. 11 марта 2020 года эпидемия была признана пандемией. 5 мая 2023 года ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19.

Мария Федотова