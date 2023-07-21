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Координатор спецслужб Польши назвал ложью слова Путина о планах страны вмешаться в конфликт на Украине

Координатор спецслужб Польши Станислав Жарин заявил изданию Die Zeit, что слова президента России Владимира Путина о планах Варшавы вмешаться в военный конфликт на Украине — ложь.

Станислав Жарин

Станислав Жарин

Фото: Пресс-служба правительства Польши

Станислав Жарин

Фото: Пресс-служба правительства Польши

Ранее сегодня, 21 июля, Владимир Путин заявил, что Запад планирует использовать «польско-литовско-украинское воинское соединение» для оккупации Украины. Президент также заявил, что Польша планирует вмешаться в военный конфликт и «оторвать кусок пожирнее», то есть «получить часть земель в Белоруссии». По его словам, Россия готова защитить белорусскую территорию в случае развязывания агрессии в отношении Минска со стороны Польши.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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