Главные новости Юга России. Коротко

Экс-председатель Ростовского областного суда арестована в Москве. В Москву были доставлены и до середины сентября арестованы экс-глава Ростовского суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова, в отношении которых председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции.

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Надводные беспилотники повредили транспортный переход через Керченский пролив. В ночь на понедельник в результате атаки дронов, позднее Национальным антитеррористическим комитетом РФ названной терактом, был поврежден Крымский мост. Погибла супружеская пара из Белгородской области. Транспортные потоки были перенаправлены через Ростовскую область и новые регионы.

Экс-директор кубанского ООО «Элит-масло» привлечен к субсидиарной ответственности на 3,4 млрд рублей. Суд признал, что ответственность за принятие ошибочных решений по выходу предприятия из кризисной ситуации лежит на Сергее Лепском, который возглавлял ООО «Кубанская компания "Элит-масло"» с 2008 года.

Дума Ставрополья расширила полномочия властей по определению степени опасности бездомных животных. Депутаты Думы Ставропольского края во втором чтении приняли изменения в региональный закон «О некоторых вопросах в области обращения с животными без владельцев на территории Ставропольского края».

Екатерина Громыко заняла пост замглавы администрации Таганрога. Прежний замглавы по организационно-правовым и кадровым вопросам Валерий Зелинский уволился 18 июля.

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Для работы на донских промпредприятиях начали привлекать заключенных. В рамках федерального проекта на площадке Исаевского машзавода создан исправительный центр, где будут работать около сотни заключенных.

В Ростовской области возбуждено уголовное дело о хищении шестилетнего ребенка. Днем 18 июля 41-летний житель Шахт похитил девочку с детской площадки на ул. Хабарова, где ребенок гулял с родственницей. Девочку обнаружили дома у похитителя. Следов противоправных действий в отношении ребенка не найдено.

В 2025 году инвестор построит в «Лагонаки» четыре отеля на 690 номеров. В рамках первой очереди проекта будет построена «Верхняя деревня». Здесь возведут четыре первых отеля отели разной степени звездности, а также будут оборудованы 25 км горнолыжных трасс и 6 канатных дорог.

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Прокуратура требует обращения в доход государства активов обвиняемого полковника из Ростова-на-Дону. Бывший начальник отделения УМВД России по Ростову-на-Дону Николай Щитов покупал дорогостоящую недвижимость и транспорт, которые затем оформлял на родственников. Общая стоимость объектов, вызвавших интерес со стороны прокуратуры, превышает 130 млн руб.

Экс-полковнику Росгвардии утвердили приговор за ложную информацию об армии РФ. Южный окружной военный суд оставил без изменения приговор по делу полковника Росгвардии Валерия Котовича. В мае Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд признал его виновным в распространении ложной информации об использовании ВС РФ и приговорили его к шести годам колонии общего режима.