Дума Ставрополья расширила полномочия властей по определению агрессии бездомных животных

Депутаты Думы Ставропольского края во втором чтении приняли изменения в региональный закон «О некоторых вопросах в области обращения с животными без владельцев на территории Ставропольского края». Поправки расширяют полномочия местных властей в вопросах определения уровня агрессии бездомных животных и местах их обитания, сообщает пресс-служба парламента Ставрополья.

«К полномочиям Правительства края добавлено освидетельствование животных без владельцев на наличие или отсутствие у них немотивированной агрессивности. Определять ее будут в приютах»,— цитирует пресс-служба парламента председателя Думы Ставропольского края Николая Великданя.

Изменения, вносимые в закон, в соответствии с методическими рекомендациями правительства России, определяют порядок предотвращения вреда от животных без владельцев. Органы местного самоуправления будут самостоятельно принимать решение о возврате животных без владельцев на их прежние места обитания. Также поправки дополнили понятие немотивированной агрессии.

Анастасия Назарова