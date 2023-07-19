В Ростовской области возбуждено уголовное дело о хищении шестилетнего ребенка

Следователи отдела СУ СКР Ростовской области по городу Шахты возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в похищении шестилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления.

Согласно информации ГУ МВД России, днем 18 июля 41-летний житель Шахт похитил с детской площадки на ул. Хабарова девочку, где ребенок гулял с родственницей. Похититель улучил момент, когда взрослые отвлеклись, и увел девочку сначала в магазин, где купил ей сладости, а затем к себе домой.

Родственница ребенка быстро сообщила о пропаже в полицию. Были организованы поиски с привлечением добровольцев — всего 200 человек. В магазине камеры наблюдения запечатлели момент, когда туда заходил взрослый мужчина с ребенком. По этим кадрам была установлена личность подозреваемого и место его проживания. Прибыв домой к подозреваемому, оперативники нашли девочку. Мужчина был задержан и доставлен в полицейское отделение.

По предварительной информации, следов противоправных действий в отношении ребенка не обнаружено, сообщает Donnews.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст.126 УК РФ ( похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)»,— сообщает пресс-служба Следственного комитета Ростовской области.

Мотивы поступка задержанного выясняют служители правоохранительных органов.

Анастасия Назарова