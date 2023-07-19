Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области возбуждено уголовное дело о хищении шестилетнего ребенка

Следователи отдела СУ СКР Ростовской области по городу Шахты возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в похищении шестилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления.

Согласно информации ГУ МВД России, днем 18 июля 41-летний житель Шахт похитил с детской площадки на ул. Хабарова девочку, где ребенок гулял с родственницей. Похититель улучил момент, когда взрослые отвлеклись, и увел девочку сначала в магазин, где купил ей сладости, а затем к себе домой.

Родственница ребенка быстро сообщила о пропаже в полицию. Были организованы поиски с привлечением добровольцев — всего 200 человек. В магазине камеры наблюдения запечатлели момент, когда туда заходил взрослый мужчина с ребенком. По этим кадрам была установлена личность подозреваемого и место его проживания. Прибыв домой к подозреваемому, оперативники нашли девочку. Мужчина был задержан и доставлен в полицейское отделение.

По предварительной информации, следов противоправных действий в отношении ребенка не обнаружено, сообщает Donnews.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст.126 УК РФ ( похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)»,— сообщает пресс-служба Следственного комитета Ростовской области.

Мотивы поступка задержанного выясняют служители правоохранительных органов.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...