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Екатерина Громыко заняла пост замглавы администрации Таганрога

Екатерина Громыко назначена на должность заместителя главы администрации Таганрога по организационно-правовым и кадровым вопросам, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Таганрога

Фото: пресс-служба администрации Таганрога

Новый замглавы родом со Ставрополья. Имеет диплом Ставропольского государственного университета по специальности «Юриспруденция». С 2004 по 2012 годы Екатерина Громыко работала начальником юридического отдела администрации Таганрога. Затем с 2012 по 2015 годы была юристом в СП № 2, МБУЗ «Горбольница скорой медицинской помощи». Последнее место работы до нового назначения – начальник отдела правового обеспечения городской думы города Таганрога. Екатерина Громыко вступает в должность с 20 июля.

Как сообщалось ранее, прежний замглавы по организационно-правовым и кадровым вопросам Валерий Зелинский уволился 18 июля.

Анастасия Назарова

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