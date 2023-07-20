Екатерина Громыко заняла пост замглавы администрации Таганрога

Екатерина Громыко назначена на должность заместителя главы администрации Таганрога по организационно-правовым и кадровым вопросам, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Таганрога Фото: пресс-служба администрации Таганрога

Новый замглавы родом со Ставрополья. Имеет диплом Ставропольского государственного университета по специальности «Юриспруденция». С 2004 по 2012 годы Екатерина Громыко работала начальником юридического отдела администрации Таганрога. Затем с 2012 по 2015 годы была юристом в СП № 2, МБУЗ «Горбольница скорой медицинской помощи». Последнее место работы до нового назначения – начальник отдела правового обеспечения городской думы города Таганрога. Екатерина Громыко вступает в должность с 20 июля.

Как сообщалось ранее, прежний замглавы по организационно-правовым и кадровым вопросам Валерий Зелинский уволился 18 июля.

Анастасия Назарова