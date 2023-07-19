Для работы на донских промпредприятиях начали привлекать заключенных

В Ростовской области для обеспечения кадрами промышленных предприятий власти взаимодействуют с ГУФСИН региона. Об этом доложил министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев в ходе заседания правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт ООО «ИМЗ» Фото: сайт ООО «ИМЗ»

«К работе на предприятиях реального сектора экономики целесообразно привлекать граждан, которые находятся в местах лишения свободы. Мы сейчас тесно взаимодействуем с ГУФСИН по Ростовской области. Есть результаты, они положительные. Так, в рамках федерального проекта на площадке Исаевского машзавода создан исправительный центр. Это положительный опыт»,— рассказал Андрей Савельев.

По данным сайта Исаевского машиностроительного завода (ООО «ИМЗ»), в октябре прошлого года на предприятии была трудоустроена первая партия заключенных из 18 человек, в перспективе предприятие готово принять еще 70.

«Вновь принятые из числа привлеченных к принудительным работам проявили себя как дисциплинированные и добросовестные работники»,— сообщила пресс-служба предприятия в ноябре прошлого года.

Также было отмечено, что объем объем произведенной за октябрь продукции существенно вырос по отношению к предыдущему месяцу.

По данным правительства Ростовской области, текущая потребность в кадрах, заявленная в органы службы занятости населения региона промышленными организациями и организациями топливно-энергетического комплекса составляет 6,3 тыс. единиц.

Для того, чтобы закрыть возникшую потребность в Ростовской области увеличили госзаказ для профессиональных образовательных организаций региона на подготовку рабочих по направлениям «Машиностроение» (заявлено на 55 мест больше, чем в 2022-2023 году) и «Авиационная и ракетно-космическая техника» (заявлено на 25 мест больше, чем в 2022-2023 году). Также в области организуют производственную практику для студентов. Кроме того, предприятиям частично компенсируют затраты на выплаты зарплат работникам из других регионов.

Анастасия Назарова