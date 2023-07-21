Экс-директор кубанского ООО «Элит-масло» привлечен к субсидиарной ответственности на 3,4 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) принял решение о привлечении бывшего директора ООО «Кубанская компания "Элит-масло"» Сергея Лепского к субсидиарной ответственности на 3,4 млрд руб. по долгам предприятия, сообщает Единый федеральный реестра сведений о банкротстве.

ООО «Кубанская компания "Элит-масло"» (производитель растительного масла) было признано несостоятельным в 2016 году. Конкурсный управляющий Дмитрий Закарьян установил, что в течение трех лет, предшествующих банкротству, компания испытывала сложности с финансированием. «Причиной банкротства явился неэффективный план выхода из кризисной ситуации, который заключался в привлечении новых кредитных продуктов для погашения ранее образовавшейся просроченной задолженности. Такие действия повлекли накачивание должника кредитной задолженностью в отсутствии достаточных активов для ее погашения», – говорится в определении АСКК. Суд признал, что ответственность за принятие ошибочных решений лежит на Сергее Лепском, который возглавлял ООО «Кубанская компания "Элит-масло"» с 2008 года.

Анна Перова, Краснодар