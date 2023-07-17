«Будем ремонтировать и восстанавливать»

В ночь на понедельник в результате атаки, позднее Национальным антитеррористическим комитетом РФ названной терактом, был поврежден транспортный переход через Керченский пролив. Один из пролетов Крымского моста просел после двух взрывов надводных беспилотных аппаратов. В результате теракта погибла супружеская пара из Белгородской области. Автомобильное сообщение с Крымом через мост было приостановлено. Железнодорожная часть переправы возобновила работу спустя несколько часов. Перспективы движения по автомобильной части моста обсуждались на заседании под руководством вице-премьера Правительства России Марата Хуснуллина. Из-за перенаправления автотрафика через новые регионы возникли заторы на границе с Ростовской областью.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Железнодорожная часть моста не пострадала

Фото: минтранс РФ Железнодорожная часть моста не пострадала

Фото: минтранс РФ

Террористическая атака на Крымский мост произошла в ночь с воскресенья на понедельник.

Первым об инциденте сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, который около четырех часов утра 17 июля в своем Telegram-канале предупредил о закрытии движения из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-ой опоры моста. Спустя час губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к жителям и гостям края с просьбой не планировать проезд через Крымский мост, а в случае необходимости поездки выбирать альтернативный маршрут через новые регионы России. Что именно произошло на мосту, региональные органы власти сразу не разъяснили, пока Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ около десяти часов утра не заявил о том, что транспортный переход через Керченский пролив был атакован морскими беспилотниками.

«В 3:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста», – сообщил НАК.

В свою очередь, Следственный комитет России распространил заявление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт). «В ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли мужчина и женщина, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. В рамках уголовного дела следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления», – сообщил СКР.

Вскоре стали известны подробности о пострадавших в результате теракта – губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что при взрыве на Крымском мосту погибла супружеская пара из Старого Оскола. Семья направлялась в Крым на автомобиле, супруги скончались на месте, их 14-летняя дочь получила черепно-мозговую травму и была доставлена в краевую детскую больницу в Краснодаре. По данным медиков, девочка находится в сознании, ее жизни ничего не угрожает, с пострадавшей работают психологи.

Железнодорожное сообщение, прерванное в момент взрыва, было возобновлено около девяти часов утра. Оператор железнодорожных перевозок в Крым «Гранд Экспресс Сервис» сообщил о задержке в общей сложности двенадцати поездов «Таврия», следовавших на полуостров или в обратном направлении, максимальное время опоздания составило пять часов.

Пассажиры автобусов высаживались у паромной переправы, пешком шли на паром, следующий из порта Кавказ в Керчь, а затем на крымском берегу пересаживались в другой автобус. Для водителей и пассажиров легковых автомобилей, которые не смогли проехать через мост, были организованы четыре накопительные парковки общей вместимостью около 2,5 тыс. машиномест. На площадках организовали подвоз питьевой воды и горячее питание, на месте работали волонтеры, дежурили медики и спасатели.

Автомобилисты могли дожидаться открытия движения по мосту или начала перевозки автотранспорта паромами. В качестве альтернативы водителям и пассажирам предложили наземный маршрут вдоль Азовского моря по дорогам новых регионов России. Для беспрепятственного пропуска транспортного потока власти Запорожской и Херсонской областей отменили комендантский час для транзитного движения пассажиров и грузов с территории Крыма в Ростовскую область и обратно.

Днем 17 июля власти Ростовской области сообщили о возникновении заторов на границе с ДНР на трассе, соединяющей область с новыми регионами России и Крымом. Ситуация была вызвана затруднением движения через Крымский мост и перенаправлением автотрафика.

Анна Перова, Краснодар