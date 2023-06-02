«Сима-ленд» планирует установить над улицей Вайнера большой навес с медиаэкраном

Компания «Сима--Ленд» Андрея Симановского планирует установить на главной улице Екатеринбурга — улице Вайнера огромный медиаэкран. Как указано на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия региона, эксперты уже выдали положительное заключение экспертизы, которую заказывала компания. Медиаэкран, согласно документам, появится в районе дома №16. Сейчас результаты экспертизы выставлены на общественные обсуждения.

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«Проектом предполагается в рамках благоустройства улицы Вайнера в честь празднования 300-летия Екатеринбурга устройство временных конструкций для медиаэкрана. Месторасположение конструкции медиаэкрана запроектировано вне границ ОКН, расположенных на ул. Вайнера на участке от пр. Ленина до ул. Малышева, без нарушения архитектурного облика ОКН»,— указано в документе. Там отмечается, что «временная конструкция медиаэкрана» устанавливается без заглубления, на существующий тротуар.

При этом в акте объясняется, что медиаэкран будет располагаться вверху над головой. «"Небесный экран" с давних пор воспринимается как носитель особой визуальной образности "неземной" способ существования и трансляции знаков. Предполагается в честь празднования 300-летия города трансляция разнообразных световых шоу: звезд, салютов, пиротехнических эффектов, а также трансляция исторических событий, этапов развития Екатеринбурга, достопримечательностей города и иная социальная информация, связанная с достижениями, с городом и ее жителями»,— указано в документе.

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