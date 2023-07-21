Комбинат хлебопродуктов «Калачеевский» в Воронежской области выставлен на продажу за 500 млн рублей

В Калаче Воронежской области выставлен на продажу комбинат хлебопродуктов «Калачеевский», бывший актив холдинга «Белстар-агро», выкупленный затем структурами бизнесмена Андрея Благова. Объявление о продаже предприятия опубликовано на «Авито», его описание и фото соответствуют параметрам комбината.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Действующий бизнес», состоящий из элеватора, мельницы, крупоцеха и других производственных линий, оценен в 500 млн руб. Как сказано в объявлении, мельница может перерабатывать 170 т пшеницы в сутки, а крупоцех — 72 т гречихи и 100 т проса. Элеватор, состоящий из девяти силосных корпусов, способен одовременно хранить 142,2 тыс. т зерновых.

Также на комбинате есть цеха экструдирования и мелкой фасовки, кукурузокалибровочный цех, склад комбикормов, цех фасовки и жарки семечек, цех калибровки подсолнечника, производственно техническая лаборатория.

ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» ранее было структурой разорившегося холдинга «Белстар-агро» воронежского бизнесмена Григория Федякова. В 2019 году активы предприятия выкупило с банкротных торгов ООО «Универсал строй», которое, как считается, контролируется главой ГК «Черноземье» Андреем Благовым. О дальнейшей смене собственников предприятия не сообщалось.

По данным Kartoteka.ru, историческое юрлицо предприятия ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» было ликвидировано после банкротства в декабре 2022 года. По данным ЕФРСБ, четыре года назад структура господина Благова заплатила за актив на торгах 136 млн руб.

С какими еще проблемами сталкивался ранее комбинат хлебопродуктов — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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