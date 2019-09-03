Комбинат хлебопродуктов обанкротившейся «Белстар-агро» в Воронежской области выкупила структура Андрея Благова

Как и предполагал “Ъ-Черноземье”, имущество ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» (КХПК), структуры разорившегося холдинга «Белстар-агро» воронежского бизнесмена Григория Федякова, выкупило с банкротных торгов ООО «Универсал строй» (как считается, контролируется главой ГК «Черноземье», депутатом Воронежской облдумы Андреем Благовым). Это следует из сообщения организатора торгов ООО «Деметра».

ООО «Универсал строй» с прошлого года работает на мощностях КХПК, намерения по приобретению актива в собственность озвучивались уже тогда. В итоге залоговые здания, сооружения (113 шт,), три земельных участка, 13 единиц техники, 19 транспортных средств и 703 единицы оборудования достались «Универсал строю» за 136 млн руб. Такова была цена отсечения на публичных торгах — почти в четыре раза меньше первоначальной оценки активов. Ранее желающих приобрести имущество КХПК не находилось.

Напомним, проблемы с обслуживанием кредитов у «Бестар-агро» начались в 2012 году. КХПК, как и сам Григорий Федяков, признан банкротом в 2017 году. Тогда же экс-владелец «Белстар-агро» был арестован по подозрению в мошенническом хищении (ч.4 ст.159 УК РФ) 34 млн руб. на возврате НДС через КХПК. Бизнесмен возместил ущерб в сумме 23 млн руб. и в конце февраля нынешнего года получил три года условного наказания, а также штраф 250 тыс. руб.

Подробнее о приходе «Универсал строя» на КХПК — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова