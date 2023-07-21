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Коммерсантъ FM
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Минобороны провело учения по изоляции района Черного моря

Черноморский флот провел военные учения по изоляции района Черного моря, временно закрытого для судоходства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В ходе совместного учения корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства, а также выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя»,— сообщили в Минобороны.

На учениях были задействованы два ракетных катера. Экипаж ракетного катера «Ивановец» применил противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени на полигоне в северо-западной части Черного моря. За учениями следили с беспилотников. В результате учений судно-мишень было уничтожено.

Минобороны России сообщало, что с 20 июля все суда, в том числе танкеры, заходящие в украинские порты акватории Черного моря, будут считать перевозчиками военных грузов. Страны-владельцы этих судов Россия будет считать вовлеченными в военный конфликт с Украиной. Кроме этого, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод были объявлены временно опасными для судоходства. Украина ответила теми же мерами.

Анастасия Ларина

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