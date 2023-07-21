В Израиле полиция применила водометы для разгона протестующих против судебной реформы

Противники судебной реформы заблокировали несколько улиц в центре Тель-Авива и участки крупной автомагистрали на востоке города. Для их разгона были задействованы водометы и конная полиция, сообщает ТАСС. На акцию вышли несколько сотен человек.

Группа протестующих, в частности, разожгла костер на проезжей части шоссе Аялон. По данным The Times of Israel, за нарушение общественного порядка в городе были задержаны семь человек. Как минимум один протестующий был ранен.

Акция в Тель-Авиве началась накануне, 20 июля, вечером в рамках объявленной оппозицией «ночи сопротивления» судебной реформе. В тот же день в разных районах Израиля прошли многотысячные демонстрации.

16 июля на протест вышли более 150 тыс. человек, это была уже 28-я по счету акция. На прошлой неделе Кнессет (парламент Израиля) принял в первом чтении первый из законов, относящихся к судебной реформе. Он ограничивает возможности Верховного суда по контролю над решениями исполнительной власти. Вчера проект закона одобрила комиссия парламента по законодательству.

Лаура Кеффер