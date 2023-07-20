В Екатеринбурге водители электросамокатов сбили пятилетних детей

В Екатеринбурге следователи начали проверку по факту ДТП, в которых водители электросамокатов сбили двух пятилетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Оба инцидента произошли накануне.

В первом случае на ул. Инженерной 17-летний водитель самоката, который ехал по пешеходной аллее, сбил пятилетнего мальчика. Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Во втором случае электросамокат сбил пятилетнюю девочку, которая по пешеходному переходу переходила дорогу на ул. Белореченской. Ее также госпитализировали.

Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства происшествий, чтобы дать им правовую оценку. По итогу будет принято процессуальное решение.

Напомним, весной в Екатеринбурге спрос на прокат электросамокатов вырос в два раза в сравнении с прошлым годом. Екатеринбург входит в тройку городов с наибольшим числом любителей самокатов, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.

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