Национальный суд Франции признал право уклонистов из России на получение статуса беженцев

Национальный суд Франции по вопросам убежища (CNDA) постановил, что уклоняющиеся от частичной мобилизации или дезертировавшие из зоны боевых действий на Украине могут получить статус беженца. Согласно решению суда, призванные в рамках мобилизации могут прямо или косвенно быть причастны к «военным преступлениям».

Европейское законодательство предполагает, что статус беженца можно предоставлять лицу, «которому грозит судебное преследование или санкции за отказ от прохождения военной службы во время конфликта, где могут быть совершены военные преступления». CNDA постановил, что закон применим к уклоняющимся от мобилизации россиянам.

Согласно решению суда, для получения статуса беженца необходимо предоставить доказательства «принудительного призыва» или воинской обязанности «в контексте частичной мобилизации». «Членства в запасе», постановил суд, будет недостаточно.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ»

Лусине Баласян