Спрос на прокат электросамокатов в Екатеринбурге вырос в два раза

В Екатеринбурге спрос на прокат электросамокатов с начала сезона вырос в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании «МегаФона» на основе данных о скачивании приложений кикшеринга. Екатеринбург входит в тройку городов с наибольшим числом любителей самокатов, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Специалисты отметили, что количество пользователей электросамокатов в возрасте старше 50 лет за год выросло на треть. При этом чаще ездят на самокатах екатеринбуржцы в возрасте от 17 до 25 лет. Их доля от общего количества пользователей электросамокатов составляет почти 48%.

Напомним, в Екатеринбурге с начала года более 60 человек пострадали из-за падений в ходе неудачных поездок на электросамокатах. В списке распространенных увечий — растяжения связок, переломы и ушибы. В прошлом году зарегистрировано 68 ДТП с участием электросамокатов, в которых два человека погибли.

Диана Сунагатуллина

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