Петербург получил пятерку в промышленном рейтинге

Санкт-Петербург занял пятое место в региональном рейтинге развития промышленности — такое же, как и годом ранее. Город опередили Краснодарский край, Башкирия, Москва и Московская область. Эксперты полагают, что у города есть потенциал занять более высокие места в рейтинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Особенно пострадал город от ухода после февраля 2022 года зарубежных автопроизводителей: на полтора года отрасль, дававшая заметный прирост в ИПП региона, была остановлена, говорят аналитики

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Особенно пострадал город от ухода после февраля 2022 года зарубежных автопроизводителей: на полтора года отрасль, дававшая заметный прирост в ИПП региона, была остановлена, говорят аналитики

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На днях в Екатеринбурге проходила ежегодная международная промышленная выставка «Иннопром-2023», организованная Министерством промышленности и торговли РФ. В рамках мероприятия были подведены результаты развития промышленности в регионах в 2022 году и на основе этого был создан рейтинг эффективности органов исполнительной власти. В рейтинге эффективности за 2022 год Петербург конкурировал с Краснодарским краем (четвертое место), Башкирией (третье место), Московской областью (второе место) и Москвой (первое место).

Одним из ключевых показателей рейтинга стал индекс промышленного производства (ИПП). К концу 2022 года ИПП Санкт-Петербурга составил 103,9%, а к концу 2021 года — 107,5%.

Как полагает генеральный директор агентства Infoline Иван Федяков, такой результат не является для Петербурга достижением, так как потенциал города и его промышленности гораздо выше, чем реализуется на данный момент. Поэтому пятое место в рейтинге эффективности является «существенным отставанием».

Положительную тенденцию в этом вопросе отмечает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заявивший, что за 2022 год среднесписочная численность сотрудников промышленного сектора увеличилась на 26,5 тыс. человек. Ожидается, что по итогам 2023 года результат увеличения численности сотрудников составит такое количество человек.

На данный момент многие производства в Петербурге не соответствуют современным стандартам из-за оборудования, которое не обновляется, но остро нуждается в этом, уверен господин Федяков. Он добавил, что промышленной политике Петербурга также не хватает частных инвестиций, которые по большей части развиваются в Ленинградской области из-за более выгодных условий. Например, из-за сниженных налогов и льгот.

Особенно пострадал город от ухода после февраля 2022 года зарубежных автопроизводителей: на полтора года отрасль, дававшая заметный прирост в ИПП региона, была остановлена, говорят аналитики.

«Российская автомобильная промышленность последний год пребывала в кризисном состоянии, пережив период полной парализации и находясь на этапе экстренной перестройки»,— добавил директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Это связано с антироссийскими санкциями, которые привели к уходу многих зарубежных автомобильных брендов. Из-за этого основным партнером России в автопроме стал Китай. За 2022 год в РФ было ввезено 162 тыс. китайских автомобилей. За первое полугодие 2023 года — уже 278 тыс.

Сейчас для возобновления эффективности автомобильной промышленности в Петербурге будет задействован бывший завод Nissan, преобразованный в предприятие «Лада Санкт-Петербург». На нем будет запущена конвейерная линия для сборки одноименных автомобилей. Соответствующее заявление сделал руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов.

Также на развитие промышленности в Петербурге влияет работа предприятий, которые более устойчивы к санкциям. Речь идет о Кировском, Ижорских и Ленинградском металлическом заводах. Эти предприятия, в отличие от производств легковых машин, легче переживают санкции и продолжают работу. В совокупности эти факторы способны оказать положительное влияние на эффективную работу автомобильной промышленности Петербурга, если федеральное правительство решит вопрос о наращивании собственной базы поставщиков комплектующих, чтобы автопрому не пришлось страдать из-за ухода зарубежных компаний и разрыва некоторых торговых отношений.

Стоит отметить, что Петербург и в других рейтингах занимает нетоповые позиции. Так, в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, обнародованном на ПМЭФ-2023, город занял шестое место, разделив его с Чечней.

Полина Кузнецова