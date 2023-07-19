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Коммерсантъ FM
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NBC: Минюст США предъявил Трампу обвинения по делу о штурме Капитолия

Министерство юстиции США предъявило обвинения бывшему президенту Дональду Трампу в сговоре с целью обмана государства и оказании влияния на свидетелей по делу о штурме Капитолия, который произошел 6 января 2021 года. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на письмо спецпрокурора Джека Смита господину Трампу.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Marco Bello, Reuters

Дональд Трамп

Фото: Marco Bello, Reuters

Будет ли прокуратура просить избрать в отношении Дональда Трампа меру пресечения или назначить ему залог, не уточняется.

Накануне, 18 июля, экс-президент США заявил, что Минюст дал ему четыре дня для дачи показаний по делу о штурме Капитолия. Дональд Трамп ожидает, что его могут арестовать по этому делу в ближайшее время. Бывший глава Белого дома считает свое преследование политически мотивированным и обвиняет в нем администрацию действующего президента Джо Байдена.

Экс-президенту США уже предъявлены обвинения в ненадлежащем обращении со сверхсекретными правительственными документами после ухода из Белого дома.

С 6 января 2021 года почти 1 тыс. человек были обвинены в преступлениях, связанных с попыткой захвата Конгресса, более 460 признали себя виновными в участии в беспорядках.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Капитолий еще будет».

Александр Кислов

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