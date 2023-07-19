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Коммерсантъ FM
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Керченская переправа перестанет работать по ночам

Керченская паромная переправа ежедневно будет приостанавливать работу в ночное время, сообщил в Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

По словам министра, перевозчикам рекомендуется прибывать на переправу не позже шести часов вечера и не ранее пяти утра, так как с 21:00 до 5:00 ее работа будет приостанавливаться на регулярной основе до особого распоряжения.

Николай Лукашенко также отметил, что в приоритетном порядке на паромах переправляются дети, затем — рейсовые автобусы, а далее — грузовой транспорт с товарами первой необходимости.

Напомним, 17 июля Крымский мост атаковали украинские надводные БПЛА, повредив дорожное полотно на пролетах со стороны Крыма. При этом железнодорожное полотно и опоры моста остались целы. Сейчас на мосту организовано реверсивное движение по одной полосе. Также власти Крыма призывают автомобилистов использовать маршрут через новые территории.

О совещании по ситуации с Крымским мостом с участием Владимира Путина — читайте в материале Андрея Колесникова «Ничто не вечно под мостом».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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