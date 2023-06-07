Автомобили УАЗ получат новый дизельный двигатель

Компания «Соллерс», владеющая Ульяновским автозаводом, анонсировала проект по производству дизельных двигателей. Выпуск силовых агрегатов наладят в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.

«Запуск производства дизельных двигателей позволит нам не только максимально локализовать коммерческие автомобили Sollers, но также модернизировать модельный ряд автомобилей УАЗ, оснастив их новым двигателем 2.0 литра», — заявил председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов.

Стоимость проекта оценивается в 2,2 млрд руб. Ожидается, что инвестиции позволят локализовать производство семейства дизельных двигателей объемом от 2,0 до 2,7 литра на основе глубокой локализации базовых деталей и всех ключевых технологических операций. В перспективе силовые агрегаты могут быть адаптированы под экостандарт «Евро-6».

Напомним, в настоящее время автомобили УАЗ оснащаются 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 л.с. и 150 л.с.

Максим Вершинин

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