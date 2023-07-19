Пентагон сообщил о беспрецедентном наращивании военного потенциала Китая

Глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Джон Акуилино заявил, что Пентагон наблюдает «беспрецедентное наращивание военного потенциала Китая». По его словам, Вашингтону необходимо принимать решительные ответные меры в связи с действиями КНР.

«Мы наблюдаем наращивание военного потенциала, которое не имеет аналогов по скорости и масштабу. И речь идет не только о гиперзвуковых ракетах, а обо всех возможностях: на море, в воздухе, в космосе»,— сообщил господин Акуилино в ходе Аспенского форума по безопасности.

По его словам, основной целью американских вооруженных сил на ближайшее время должно стать создание средств, позволяющих противостоять гиперзвуковым китайским ракетам. Господин Акуилино уточнил, что «стремительная милитаризация Китая — это самый мощный в истории проект по наращиванию военного потенциала какого-либо государства».

При этом американский адмирал допустил, что действия Пекина «совсем необязательно» могут быть направлены непосредственно против США, однако Вашингтону в любом случае необходимо пристально следить за ситуацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Подробнее о планах КНР по наращиванию военного потенциала — в материале «Ъ» «Китай в поход собрался».

Александр Кислов