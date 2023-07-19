Квартальная прибыль нидерландской ASML выросла на 38%

Крупнейший в мире производитель литографического оборудования для выпуска микрочипов нидерландская компания АSML завершила второй квартал года с чистой прибылью €1,94 млрд. Это на 37,6% больше показателя прошлого года. Выручка компании выросла на 27% по сравнению с прошлым годом и достигла €6,9 млрд. Оба показателя оказались выше прогнозов аналитиков, опрошенных Refinitiv. Они ожидали, что выручка ASML по итогам квартала составит €6,72 млрд, а прибыль — €1,82 млрд.

Кроме того, компания пересмотрела собственный прогноз по росту продаж в текущем году — с 25% до 30%. Как отмечается в пресс-релизе, улучшение прогноза связано с более высоким, чем ожидалось ранее, спросом на литографические машины, использующие глубокий ультрафиолетовый синтез (DUV) при изготовлении микросхем. Такие микросхемы могут применяться не только в бытовой технике, но и в сфере обучения моделей искусственного интеллекта.

Кирилл Сарханянц