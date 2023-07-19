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Коммерсантъ FM
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Запуск ракеты Falcon 9 отменен за 5 секунд до старта

SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 за 5 секунд до старта, передает Space.com. Ракета должна доставить на орбиту группу из 15 мини-спутников Starlink.

Ракета должна была стартовать с базы американских космических сил Ванденберг в Калифорнии. Причина отмены не сообщается. Вторая попытка может быть предпринята через сутки.

С 2019 года SpaceX произвела 94 запуска интернет-спутников в рамках проекта Starlink. С начала 2023 года было произведено 26 запусков. На орбиту выведены больше 4,8 тыс. спутников, в рабочем состоянии остаются около 4,5 тыс. из них.

Леонид Уварчев

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