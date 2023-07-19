Глава ГУР Буданов заявил об операции в Крыму

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов написал в Telegram, что «выполнена успешная работа» в Крыму. Он приложил видео, снятое предположительно на месте пожара на военном полигоне на полуострове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов

Фото: ГУР Минобороны Украины Руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов

Фото: ГУР Минобороны Украины

Власти Крыма сегодня, 19 июля, сообщили о возгорании на полигоне в Кировском районе. Его причину не называют. Telegram-канал Shot уточнял, что пожар произошел на складе с боеприпасами. По предварительным данным, пострадавших нет. Из-за ЧП эвакуируют 2,2 тыс. человек из четырех сел, создан оперативный штаб. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что «ликвидация последствий будет проведена в кратчайшие сроки».