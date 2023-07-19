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Коммерсантъ FM
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Глава ГУР Буданов заявил об операции в Крыму

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов написал в Telegram, что «выполнена успешная работа» в Крыму. Он приложил видео, снятое предположительно на месте пожара на военном полигоне на полуострове.

Руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов

Руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов

Фото: ГУР Минобороны Украины

Руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов

Фото: ГУР Минобороны Украины

Власти Крыма сегодня, 19 июля, сообщили о возгорании на полигоне в Кировском районе. Его причину не называют. Telegram-канал Shot уточнял, что пожар произошел на складе с боеприпасами. По предварительным данным, пострадавших нет. Из-за ЧП эвакуируют 2,2 тыс. человек из четырех сел, создан оперативный штаб. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что «ликвидация последствий будет проведена в кратчайшие сроки».

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