Полузащитником «Факела» станет молдавский футболист Никита Моцпан

Центральный полузащитник молдавской команды «Бэлць» Никита Моцпан переходит на аналогичную позицию в воронежский футбольный клуб «Факел», сообщили в его пресс-службе. Команды «достигли договоренности» об этом.

Никита Моцпан родился в 2001 году в Молдове в городе Бельцы, был воспитанником местного футбольного клуба. В 16 лет переехал в Россию — в Казань — и на протяжении двух лет находился в системе казанского «Рубина», рассказали в пресс-службе «Факела». Игрок также имеет российское гражданство.

После игры в «Рубине» господин Моцпан вернулся в «родной» клуб «Бэлць», за который выступил в чемпионате Молдовы. В 2022 году играл за израильский клуб «Хапоэль» в Хайфе на правах аренды. Затем вернулся в «Бэлць», с которым вышел в финал Кубка Молдовы.

В «Факеле» добавили, что игрок вызывался в молодежную сборную Молдовы, а с прошлого года «играет важную роль в главной национальной команде страны». Господин Моцпан отыграл за сборную страны десять матчей и забил два мяча.

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте