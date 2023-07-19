ТАСС: группировка «Юг» применила танки «Армата» в боевых действиях на Украине

Группировка войск «Юг» применила в бою новейшие российские танки Т-14 «Армата», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, потом танки вывели с передовой.

«Активно "Армату" применяли "южане" в боевых действиях. Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк»,— пояснил собеседник агентства.

Как уточнил другой источник, танк поступил на вооружение подразделений Южного военного округа. Утверждается, что испытания танка Т-14 еще продолжаются.

О том, что российские войска начали применять танки Т-14 «Армата» для ведения огня по украинским позициям, сообщал в конце апреля источник «РИА Новости».

Танк Т-14 «Армата» разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения (входит в Уралвагонзавод). У Т-14 новая компоновка — его башня с комплексом вооружения необитаема, а три члена экипажа находятся в изолированной бронекапсуле в передней части корпуса. У танка есть комбинированное многослойное бронирование, его мощность может достигать 1,5 тыс. лошадиных сил (до 80 км/ч). Основное вооружение — 125-мм гладкоствольная пушка 2А82-1М.

Лаура Кеффер