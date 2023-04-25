«РИА Новости»: российские военные начали использовать на Украине танки «Армата»

Российские войска начали применять новейшие основные танки Т-14 «Армата» для ведения огня по украинским позициям, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. По его словам, в «прямых штурмовых действиях они пока не участвовали».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как утверждает собеседник агентства, с конца 2022 года экипажи Т-14 проходили боевое слаживание на полигонах в одной из республик Донбасса. Он добавил, что танки также получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.

Танк Т-14 «Армата» разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения (входит в Уралвагонзавод). У Т-14 новая компоновка — его башня с комплексом вооружения необитаема, а три члена экипажа находятся в изолированной бронекапсуле в передней части корпуса. У танка есть комбинированное многослойное бронирование, его мощность может достигать 1,5 тыс. лошадиных сил (до 80 км/ч). Основное вооружение — 125-мм гладкоствольная пушка 2А82-1М.