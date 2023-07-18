Главные новости за 18 июля. Кубань, Крым, Адыгея

12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер отравились после купания в Черном море на базе отдыха «Парус» в Туапсинском районе. В связи с этим прокуратура Краснодарского края организовала проверку.

В ночь на 18 июля в Крыму обезвредили 28 беспилотников. Из них девять были сбиты, 19 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую к 10 годам колонии общего режима. Ее признали виновной в получении 25 млн руб. взятки.

В Каневском районе перед судом предстанет местный житель, избивший полицейского мобильным телефоном.

В Туапсинском районе после потопа вакцинировали 1200 человек от брюшного тифа и гепатита А.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что предварительная стоимость восстановления Крымского моста после теракта составляет 1–1,3 млрд руб.

Почти 100 жителей Горячего Ключа подписали коллективную жалобу в прокуратуру Краснодарского края и в краевой Роспотребнадзор из-за того, что у них уже месяц нет холодной воды.

В первом полугодии в Краснодарском крае построили около 3,5 млн кв. м жилья, сообщили «Ъ-Кубань» в Краснодарстате. Это на 11,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Власти Краснодара начали сотрудничество с рэпером PLC (Сергей Трущев) по вопросу строительства футбольной площадки, которую музыкант хотел построить в городе. Ранее он столкнулся с сопротивлением жителей ул. Гудимы, которые не хотели появления площадки у себя во дворе.

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