Марат Хуснуллин назвал предварительную стоимость восстановления Крымского моста после теракта

Предварительная стоимость восстановления Крымского мост после теракта составляет 1-1,3 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минтранс РФ Фото: минтранс РФ

Он отметил, что пока не планируется возобновлять движение автобусов по Крымскому мосту. Это связано с тем, что полоса может выдержать вес в 3-5 тонн. Он подчеркнул, что в связи с этим власти не хотят рисковать.

Для ремонта моста планируют построить дублер протяженностью 250 м. Вице-премьер РФ отметил, что его возведут за два месяца.

Утром 17 июля два украинских надводных беспилотника ударили по Крымскому мосту. В результате была повреждена часть автомобильной дороги объекта, а также незначительно - железнодорожные пути. СКР возбудил уголовное дело о теракте. В результате ЧП погибли супруги из Белгородской области, их дочь получила ранения.

Татьяна Ручкина

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