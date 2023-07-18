Власти Краснодара начали сотрудничество с рэпером PLC по строительству футбольной площадки

Власти Краснодара начали сотрудничество с рэпером PLC (Сергей Трущев) по вопросу строительства футбольной площадки. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал PLC (Сергея Трущева Фото: Telegram-канал PLC (Сергея Трущева

«Ежедневно в тесном сотрудничестве прорабатывается вопрос реализации проекта с инвестором и профильными структурами администрации города»,— говорится в сообщении.

Местоположение будущего объекта не уточняется.

Ранее жители дома 26 на улице Гудимы, где по задумке должен появиться объект, высказали возражение против обустройства спортивной зоны. По их мнению, футбольная площадка может стать источником шума и беспорядков. Однако в мэрии отметили, что земля под спортплощадкой не является собственностью жильцов дома. Городские власти заявили о готовности содействовать артисту в реализации проекта. Сам господин Трущев отметил, что готов обустроить площадку в любом другом краснодарском дворе, где жители будут не против такого проекта.

Анастасия Донскова

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