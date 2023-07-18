Жителя Каневского района будут судить за избиение полицейского мобильным телефоном

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Каневского района, дважды ударившего полицейского мобильным телефоном по лицу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

20 июня на улице Центральной в поселке Кубанская Степь 32-летний мужчина пил алкоголь в общественном месте. Участковый сообщил ему о нарушении им закона. Тогда мужчина, чтобы избежать привлечения к административной ответственности, решил скрыться от полицейского. Когда правоохранитель его поймал, мужчина дважды ударил его своим мобильным телефоном по лицу. После этого действия мужчины были пресечены самим полицейским.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за применение насилия, опасного для здоровья (ч.2 ст.318 УК РФ). В ходе следствия он признал вину. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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