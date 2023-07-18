Строительство жилья на Кубани за полгода сократилось на 11%

В первом полугодии в Краснодарском крае построили около 3,5 млн кв. м жилья, сообщили «Ъ-Кубань» в Краснодарстате. Это на 11,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне было построено около 0,6 млн кв. м, что на 9,4% больше, чем в мае.

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В эксплуатацию застройщики ввели 27,4 тыс. квартир площадью около 1,4 млн кв. м. Это на 10% больше, чем в первом полугодии 2022 года. На их долю за полгода пришлось 39,5% от общего объема жилищного строительства на Кубани.

Объемы строительства частных домов сократились на 21,1% — с 2,7 млн кв. м за полгода в прошлом году до 2,1 млн кв. м в этом. На долю индивидуального жилищного строительства пришлось 60,5% от общего объема построенных квадратных метров в текущем периоде. Из них 13,2% возведены на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Ввод жилья в городской местности больше, чем в сельской (61,6% против 38,4%). Рост объемов индивидуального жилья зафиксировали в Динском, Приморско-Ахтарском, Тбилисском и Щербинском районах.

Краснодарский край по вводу жилья занимает первое место в Южном Федеральном округе и второе место в России. Регион опережает только Московская область с результатом в почти 6 млн кв. м. В На третьем месте оказалась Москва, где ввели 3,3 млн кв. м.

Татьяна Ручкина

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