В Туапсинском районе после купания в море произошло массовое отравление детей

12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер отравились после купания в Черном море на базе отдыха «Парус» в Туапсинском районе. В связи с этим прокуратура Краснодарского края организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

На территорию базы всего вместе с тренером приехал 21 подросток. После купания в море, хотя на это действует запрет, состояние 12 детей и их тренера ухудшилось. У них появилась тошнота и поднялась температура. В связи с этим детей и тренера госпитализировали. Сейчас состояние пострадавших удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет.

Прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия, сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды на анализы. При проверке сотрудники прокуратуры оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе владельцем базы отдыха.

С 12 июля в Туапсинском районе после залповых ливней и подтоплений действует запрет на купание в море. Он связан с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Власти муниципалитета продлили запрет до 26 июля включительно.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram