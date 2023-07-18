Жители Горячего Ключа обратились в прокуратуру из-за отсутствия воды в течение месяца

Почти 100 жителей Горячего Ключа подписали коллективную жалобу в прокуратуру Краснодарского края и в краевой Роспотребнадзор после проведения митинга в связи с отсутствием у них холодной воды на протяжении почти месяца. Об этом «Юга.ру» рассказал организатор митинга и председатель общественной организации «Народный совет г. Горячий Ключ» Тимур Фахретдинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

15 июля в Горячем Ключе провели согласованный митинг о проблемах с водой и повышении тарифов. По словам организатора, он прошел нормально. Резолюцию мероприятия подписали 62 человека. Они жаловались на нарушения с 19 июня водоснабжения в домах на шести улицах. Жители считают водоснабжение города неудовлетворительным, а также не видят оснований для повышения стоимости услуг ЖКХ.

Поэтому они попросили прокуратуру и Роспотребнадзор организовать выездную проверку, привлечь виновных к ответственности, а также предписать устранить нарушения и провести перерасчет. В резолюции митинга сказано, что повышение коммунальных тарифов и неконтролируемый рост цен на газ, горючее, уголь и дрова, а также удорожание коммунальных услуг подрывает благосостояние людей. От мэрии и «Водоканала» в резолюции требуется разработать и утвердить реконструкцию водоснабжения, а также сроки, источники финансирования и ответственных за выполнение работ.

Тимур Фахретдинов отметил, что проблемы с водоснабжением в городе существуют уже около десяти лет. В основном от них страдают жильцы последних этажей многоэтажек и частного сектора на склонах гор. По его словам, это происходит из-за того, что инфраструктура много лет не развивалась в соответствии с застройкой. Он подчеркнул, что жители города неоднократно жаловались властям на проблемы, но их игнорировали.

15 июля жители Горячего Ключа собирались провести митинг на площади перед мэрией. Как и положено, они отправили заявку на его проведение за 15 дней. Однако уже на следующий день стало известно, что на этом месте проведут акцию в поддержку участников спецоперации. Время проведения мероприятия полностью совпадало с запланированным еще в конце июня митингом.

Татьяна Ручкина

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