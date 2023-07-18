Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Топ-менеджеры Tesla вернут компании $735 млн лишних выплат

Члены совета директоров Tesla вернут компании $735 млн в рамках урегулирования претензий акционеров. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на судебные документы. В 2020 году акционеры компании подали в суд штата Делавэр на членов совета директоров Tesla, обвинив их в получении чрезмерных выплат с 2017 года. Отдельный иск был подан в связи с выплатой в 2018 году Илону Маску вознаграждения в $55 млрд. Решение по этому иску ожидается позже.

В число членов совета директоров, которые вернут средства в компанию в виде опционов на 3,1 млн акций Tesla, помимо прочих входит сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон. Вчерашнее соглашение стало одним из крупнейших в истории подобных претензий акционеров к топ-менеджерам компаний. В судебных документах говорится, что члены совета директоров Tesla действовали без злого умысла, «в интересах компании и ее акционеров — но решили пойти на это соглашение, чтобы избежать риска подачи индивидуальных судебных исков к ним и дальнейшего судебного разбирательства в отношении компании». Сама Tesla пока никак не прокомментировала сообщения о том, что члены ее совета директоров согласились вернуть $735 млн выплат.

Евгений Хвостик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...