Топ-менеджеры Tesla вернут компании $735 млн лишних выплат

Члены совета директоров Tesla вернут компании $735 млн в рамках урегулирования претензий акционеров. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на судебные документы. В 2020 году акционеры компании подали в суд штата Делавэр на членов совета директоров Tesla, обвинив их в получении чрезмерных выплат с 2017 года. Отдельный иск был подан в связи с выплатой в 2018 году Илону Маску вознаграждения в $55 млрд. Решение по этому иску ожидается позже.

В число членов совета директоров, которые вернут средства в компанию в виде опционов на 3,1 млн акций Tesla, помимо прочих входит сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон. Вчерашнее соглашение стало одним из крупнейших в истории подобных претензий акционеров к топ-менеджерам компаний. В судебных документах говорится, что члены совета директоров Tesla действовали без злого умысла, «в интересах компании и ее акционеров — но решили пойти на это соглашение, чтобы избежать риска подачи индивидуальных судебных исков к ним и дальнейшего судебного разбирательства в отношении компании». Сама Tesla пока никак не прокомментировала сообщения о том, что члены ее совета директоров согласились вернуть $735 млн выплат.

Евгений Хвостик