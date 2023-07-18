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Коммерсантъ FM
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Правительство создаст систему обмена информацией с дружественными странами для борьбы с отмыванием

В России создадут международную систему обмена информацией со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Она поможет противодействовать отмыванию денег. Правительство уже выделило на нее 8,5 млн руб.

Работы по техническому проектированию и созданию прототипа такой системы начнутся уже в текущем году. Этим будут заниматься сотрудники Международного учебно-методического центра финансового мониторинга. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на разработку этой системы 8,5 млн руб.

Систему обмена информацией создадут на основе отечественных технологий. Разработка должна закончиться в 2026 году. Система представляет собой закрытые каналы коммуникаций с дружественными России государствами. Координатором работ станет Росфинмониторинг.

С 1 июля в отношении России перестала действовать конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Президент Владимир Путин внес законопроект о денонсации этой конвенции в январе.

По данным статистики МВД, за последние годы количество коррупционных преступлений растет: в 2021 году их было зарегистрировано около 35 тыс.— на 14% больше, чем годом ранее.

Анастасия Ларина

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