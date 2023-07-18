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Коммерсантъ FM
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Обвиняемая в подготовке теракта жительница Ярославской области арестована

Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца жительницу Углича Веронику Нетунаеву, обвиняемую в приготовлении к совершению теракта. Женщина останется под стражей до 13 сентября. Ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта), сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

О задержании женщины сегодня, 18 июля, сообщила ФСБ. По версии следствия, россиянка собирала данные об объекте критической инфраструктуры по заданию спецслужб Украины. У задержанной изъяли средства связи, в которых, по версии ФСБ, была найдена переписка с «украинским координатором» с обсуждением планируемого преступления.

Лаура Кеффер

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