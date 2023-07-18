Минфин намерен увеличивать объем госдолга

Минфин планирует увеличивать объем госдолга «в текущей ситуации», но хочет остаться в пределах установленных 20% ВВП, заявила замглавы ведомства Ирина Окладникова. Она озвучила планы ведомства на заседании комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам.

По словам замминистра, сейчас уровень долга составляет 22,8 трлн руб. — это 14,9% ВВП. «Это пока наша безопасная граница, хотя мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы будем наращивать (объем.— "Ъ") и мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть»,— уточнила господа Окладникова (цитата по «РИА Новости»).

Она утверждает, что средства необходимы для поддержки экономики. «Безопасной границей» для наращивания госдолга она назвала 20% ВВП. «Мы должны поддерживать военный блок, и наши четыре новые региона нуждаются в существенной поддержке. Поэтому мы будем наращивать долг, но будем стараться оставаться в безопасных границах»,— добавила Ирина Окладникова.

В первом полугодии дефицит бюджета РФ составил почти 2,6 трлн руб. За июнь показатель сократился на 816 млрд руб., сообщал Минфин. Доходы казны за шесть месяцев составили без малого 12,4 трлн руб., расходы — чуть менее 15 трлн руб. По сравнению с тем же периодом 2022-го показатели ухудшились на 12% и 19% соответственно.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Дефицит убавил в объеме».

Лаура Кеффер